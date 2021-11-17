До України йдуть мокрий сніг, дощі й морози, - синоптик Наталка Діденко
В Україні 18 листопада буде морозна ніч, вдень пройдуть дощі й мокрий сніг
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
До України йде мокрий сніг.
Цей мокрий сніг завтра буде у північних районах Чернігівщини, Київщини, Сумщини та в Карпатах.
У четвер, 18 листопада, до України наблизиться атмосферний фронт із заходу.
Він принесе до західних та північних областей опади у вигляді дощу та місцями мокрого снігу.
Схід, центральна частина та Південь завтра побудуть без опадів.
Температура повітря найближчої ночі буде низькою, -3…-11°C.
Завтра вдень в Україні очікується +2…+8°C.
У Києві у четвер збільшиться хмарність, ввечері пройде дощ, на півночі Київщини можливий мокрий сніг. Вночі близько -5°C, завтра вдень +3 °C.
19-20 листопада погода в Україні буде переважно некомфортною, очікуються опади та холодний поривчатий вітер.
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