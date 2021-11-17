До України йдуть мокрий сніг, дощі й морози, - синоптик Наталка Діденко

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

До України йде мокрий сніг.

Цей мокрий сніг завтра буде у північних районах Чернігівщини, Київщини, Сумщини та в Карпатах.

У четвер, 18 листопада, до України наблизиться атмосферний фронт із заходу.

Він принесе до західних та північних областей опади у вигляді дощу та місцями мокрого снігу.

Схід, центральна частина та Південь завтра побудуть без опадів.

Температура повітря найближчої ночі буде низькою, -3…-11°C.

Завтра вдень в Україні очікується +2…+8°C.

У Києві у четвер збільшиться хмарність, ввечері пройде дощ, на півночі Київщини можливий мокрий сніг. Вночі близько -5°C, завтра вдень +3 °C.

19-20 листопада погода в Україні буде переважно некомфортною, очікуються опади та холодний поривчатий вітер.





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