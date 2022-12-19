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До України з візитом прибув міністр оборони Болгарії Стоянов

19 грудня, 2022 понедiлок
21:25
Суспільство на фото: міністри оборони України та Болгарії

У понеділок, 19 грудня, до України з візитом прибув очільник міністерства оборони Болгарії Дімітар Стоянов

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

"Маю честь вітати в Україні Міністра оборони Республіки Болгарія Дімітара Стоянова", - написав Резніков у твіттері.

Очільник міноборони України подякував Болгарії за рішення надати Україні допомогу у сфері безпеки. Також він наголосив, що очікує подальшої співпраці країн у питання оборони.

  • 9 грудня Болгарія узгодила свій перший з початку повномасштабного вторгнення Росії пакет військової допомоги Україні.

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Україна
Болгарія
Олексій Резніков
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