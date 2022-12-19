До України з візитом прибув міністр оборони Болгарії Стоянов
У понеділок, 19 грудня, до України з візитом прибув очільник міністерства оборони Болгарії Дімітар Стоянов
Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.
"Маю честь вітати в Україні Міністра оборони Республіки Болгарія Дімітара Стоянова", - написав Резніков у твіттері.
Очільник міноборони України подякував Болгарії за рішення надати Україні допомогу у сфері безпеки. Також він наголосив, що очікує подальшої співпраці країн у питання оборони.
- 9 грудня Болгарія узгодила свій перший з початку повномасштабного вторгнення Росії пакет військової допомоги Україні.
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