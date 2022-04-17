До України за минулу добу повернулися понад 38 тисяч осіб, - МВС
До України за минулу добу повернулися більше 38 тисяч осіб, ситуація на пунктах пропуску на західному кордоні залишається стабільною
Про це повідомляє МВС України.
За попередньою інформацією, за минулу добу кордони з ЄС та Молдовою перетнули близько 71 тисяча осіб та 16 тисяч транспортних засобів.
Як інформує МВС, пасажирпотік наразі стабільний.
Крім того, з України за 16 квітня виїхали понад 32 тисячі осіб. Із них 20 тисяч перетнули кордон з Польщею, решта попрямували до інших країн-членів ЄС та до Молдови.
Також повідомляється про те, що до України прибули близько 38 тисяч осіб. З яких 35 тисяч - українці, що повернулися додому.
Окрім того до країни прибули 500 вантажівок гумдопомоги.
МВС нагадує, що за станом завантаженості пунктів пропуску на кордоні з ЄС та Молдовою (Чернівецька область) можна стежити на фейсбук-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.
Інформація оновлюється кожні 3 години.
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