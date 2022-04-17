До України за минулу добу повернулися понад 38 тисяч осіб, - МВС

Про це повідомляє МВС України.



За попередньою інформацією, за минулу добу кордони з ЄС та Молдовою перетнули близько 71 тисяча осіб та 16 тисяч транспортних засобів.

Як інформує МВС, пасажирпотік наразі стабільний.



Крім того, з України за 16 квітня виїхали понад 32 тисячі осіб. Із них 20 тисяч перетнули кордон з Польщею, решта попрямували до інших країн-членів ЄС та до Молдови.



Також повідомляється про те, що до України прибули близько 38 тисяч осіб. З яких 35 тисяч - українці, що повернулися додому.

Окрім того до країни прибули 500 вантажівок гумдопомоги.



МВС нагадує, що за станом завантаженості пунктів пропуску на кордоні з ЄС та Молдовою (Чернівецька область) можна стежити на фейсбук-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

Інформація оновлюється кожні 3 години.



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