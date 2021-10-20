До українців йдуть рвучкий вітер і дощі, - синоптик Наталка Діденко

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко в Telegram.

В Україні завтра, 21 жовтня, очікується сильний південно-західний вітер. Також прийде потепління до +13°C…+19°C.

У західних областях у четвер місцями можливо до +20°C…+22°C.

У Карпатах +7°C…+12°C, в Приазов'ї також холодніше, ніж загально, близько +10°C…+14°C.

Навіть найближчі дві ночі будуть в Україні теплішими, +5°C…+12°C.

Вже аж пізно ввечері в четвер у західних областях (окрім Тернопільської та Хмельницької) подекуди з'явиться невеликий дощ.

У Києві 21 жовтня очікується сильний вітер, ймовірно до штормових поривів, до 15-18 м/с. Дощу не очікується.

А ось температура повітря може досягнути +17°C.

Із 23 жовтня в Україну почне заходити похолодання.





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