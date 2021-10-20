До українців йдуть рвучкий вітер і дощі, - синоптик Наталка Діденко
В Україні 21 жовтня прийде потепління, проте буде штормовий вітер, а також у деяких регіонах дощі
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко в Telegram.
В Україні завтра, 21 жовтня, очікується сильний південно-західний вітер. Також прийде потепління до +13°C…+19°C.
У західних областях у четвер місцями можливо до +20°C…+22°C.
У Карпатах +7°C…+12°C, в Приазов'ї також холодніше, ніж загально, близько +10°C…+14°C.
Навіть найближчі дві ночі будуть в Україні теплішими, +5°C…+12°C.
Вже аж пізно ввечері в четвер у західних областях (окрім Тернопільської та Хмельницької) подекуди з'явиться невеликий дощ.
У Києві 21 жовтня очікується сильний вітер, ймовірно до штормових поривів, до 15-18 м/с. Дощу не очікується.
А ось температура повітря може досягнути +17°C.
Із 23 жовтня в Україну почне заходити похолодання.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.15
Купівля 26.15Продаж 26.38
-
EUR
Купівля 30.31Продаж 30.68
- Актуальне
- Важливе