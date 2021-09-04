До Умані прибули поліцейські з Ізраїлю

Ізраїльські правоохоронці пройшли інструктаж, який провів заступник начальника Головного управління Національної поліції в Черкаській області Сергій Коваленко, передає Еспресо.TV.



“Усім присутнім доведена інформація щодо дотримання законності та правил безпеки, а також рекомендації щодо забезпечення карантинних вимог”, - зазначив Сергій Коваленко.



Як розповіли у відомстві, начальник Головного управління Національної поліції в Черкаській області Михайло Куратченко своєю чергою показав ізраїльським колегам Міжнародну поліцейську станцію та малий ситуаційний центр, який оснащений всіма технічними можливостями для контролю й безпеки на вулицях під час святкування юдейського нового року. Також правоохоронці спільно обстежили район паломництва.



Поліцейські з Ізраїлю, разом з українськими правоохоронцями, до 11 вересня стежитимуть за порядком під час святкування Рош га-Шана.

Нагадаємо, 1 вересня, понад 600 працівників української поліції та понад 200 військовослужбовців Національної гвардії прибули до Умані для забезпечення громадського порядку та безпеки в Умані.