До Віндзорського палацу, де зустрічала Різдво Єлизавета II, намагався увірватися озброєний чоловік

Про це повідомляє Daily Mail.

Поліція затримала озброєного чоловіка біля Віндзорського палацу. Порушення сталося у суботу, 25 грудня, зранку. Членів королівської сім'ї, які зустрічали у палаці Різдво, було поінформовано про інцидент.

Поліція долини Темзи повідомила, що затриманий 19-річний чоловік із Саутгемптона перебуває під вартою.

"Чоловік був затриманий за підозрою в порушенні або незаконному проникненні на територію, що охороняється, і зберіганні зброї. Наразі він залишається під вартою. Ми можемо підтвердити, що системи безпеки зреагували майже одразу після того, як чоловік увійшов на територію, і він не входив до жодних будівель", - заявили у поліції.

Королева Єлизавета II проводить ці різдвяні канікули у Віндзорі. Цьогоріч вона вирішила не залишатися в Сандрінгемі, королівському маєтку у Східній Англії, де традиційно проводить святковий сезон із родиною.

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