До Віндзорського палацу, де зустрічала Різдво Єлизавета II, намагався увірватися озброєний чоловік
Поліція схопила озброєного чоловіка, який намагався проникнути у Віндзорський палац, де зустрічала Різдво королева Великої Британії Єлизавета II
Про це повідомляє Daily Mail.
Поліція затримала озброєного чоловіка біля Віндзорського палацу. Порушення сталося у суботу, 25 грудня, зранку. Членів королівської сім'ї, які зустрічали у палаці Різдво, було поінформовано про інцидент.
Поліція долини Темзи повідомила, що затриманий 19-річний чоловік із Саутгемптона перебуває під вартою.
"Чоловік був затриманий за підозрою в порушенні або незаконному проникненні на територію, що охороняється, і зберіганні зброї. Наразі він залишається під вартою. Ми можемо підтвердити, що системи безпеки зреагували майже одразу після того, як чоловік увійшов на територію, і він не входив до жодних будівель", - заявили у поліції.
Королева Єлизавета II проводить ці різдвяні канікули у Віндзорі. Цьогоріч вона вирішила не залишатися в Сандрінгемі, королівському маєтку у Східній Англії, де традиційно проводить святковий сезон із родиною.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.08
Купівля 27.08Продаж 27.34
-
EUR
Купівля 30.55Продаж 30.99
- Актуальне
- Важливе