До війни з Росією Україна готувалась ще за Порошенка, - журналіст Пашаєв

Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".

"Армія виконає політичне рішення. Ми демократична держава, а не хунта, як хочуть показати росіяни. Однак, щодо угоди про розблокування портів та вивезення нашого зерна, то навіть пацифісти кажуть, що перший корабель не вийде з порту. Проте від того, що він вибухне, небезпеки для України вже не буде", - пояснив Пашаєв.

Журналіст наголосив, що підготовка до повномасштабної війни проти РФ готувалась ще за часів Порошенка.

"Пригадаймо 2014 рік. Росіяни підготували захоплення територій України не в лютому 2014 року. Зняття деяких небезпек для росіян в Криму відбулось ще восени 2013 року. Тому Україна готувалась до цієї війни ще за Порошенка і відкривати шлях для кораблів з зерном буде небезпечно для України. В Чорному морі створено декілька рівнів безпеки. І відкривати шляхи торгівлі може призвести до того, що наша держава буде знищена", - додав він.

13 липня в Стамбулі відбулася чотиристороння зустріч щодо функціонування морських коридорів для експорту нашого зерна. На переговорах мають бути присутні делегації з України, Туреччини, Росії та ООН.

15 липня Туреччина заявила, що морський коридор для перевезення українських зернових запрацює наступного тижня, після підписання документа про його створення.

20 липня Ердоган припустив відкриття "зернового коридору" до кінця тижня

Канцелярія президента Туреччини в четвер підтвердила, що угоду про експорт зерна з України морським шляхом буде підписано в п’ятницю, 22 липня, у Стамбулі