До війни з Росією Україна готувалась ще за Порошенка, - журналіст Пашаєв
Журналіст Осман Пашаєв розповів, що за часів роботи 5-го президента Петра Порошенка в Чорному морі було створено декілька рівнів безпеки
Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".
"Армія виконає політичне рішення. Ми демократична держава, а не хунта, як хочуть показати росіяни. Однак, щодо угоди про розблокування портів та вивезення нашого зерна, то навіть пацифісти кажуть, що перший корабель не вийде з порту. Проте від того, що він вибухне, небезпеки для України вже не буде", - пояснив Пашаєв.
Журналіст наголосив, що підготовка до повномасштабної війни проти РФ готувалась ще за часів Порошенка.
"Пригадаймо 2014 рік. Росіяни підготували захоплення територій України не в лютому 2014 року. Зняття деяких небезпек для росіян в Криму відбулось ще восени 2013 року. Тому Україна готувалась до цієї війни ще за Порошенка і відкривати шлях для кораблів з зерном буде небезпечно для України. В Чорному морі створено декілька рівнів безпеки. І відкривати шляхи торгівлі може призвести до того, що наша держава буде знищена", - додав він.
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