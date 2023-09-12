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До зими необхідно створити щит ППО над критичною інфраструктурою України, - Бербок

12 вересня, 2023 вiвторок
18:58
Війна з Росією На фото: Анналена Бербок і Володимир Зеленський

Країнам Заходу необхідно допомогти Україні забезпечити захист критичної інфраструктури взимку шляхом надання систем протиповітряної оборони

Про це в інтерв'ю Frankfurter Allgemeine Zeitung заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

Чиновниця наголосила, що Україні насамперед потрібна потужна протиповітряна оборона, оскільки зараз гостро постає питання захисту електро-, водо- та теплопостачання перед настанням холодів.

"Тому я звертаюся до нас і наших партнерів: нам необхідно створити щит протиповітряної оборони над критично важливою інфраструктурою України", - наголосила Бербок.

Візит Бербок в Україну

Голова МЗС Німеччини Анналена Бербок прибула 11 вересня вранці з візитом до столиці України вчетверте з часу початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року. Головною метою візиту Анналени Бербок є заходи щодо забезпечення та захисту постачання електроенергії, води та тепла для населення на тлі ймовірних російських атак по інфраструктурі.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що Україна розраховує на допомогу Німеччини у зміцненні протиповітряної оборони, а саме ракет Taurus.

Міністерка закордонних справ Німеччини на спільній пресконференції з українським колегою Дмитром Кулебою заявила про виділення 21 мільйона доларів для того, щоб допомогти Україні підготувати енергосистему до можливих обстрілів РФ узимку.

Анналена Бербок зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським. Президент подякував за новий пакет оборонної допомоги та внесок у посилення протиповітряної оборони України. Під час зустрічі вони обговорили оборонну взаємодію, захист цивільного населення в Україні, європейську інтеграцію, а також енергетику, яка залишається мішенню для російського терору.

Бербок пообіцяла Україні подальшу підтримку на шляху до Європейського Союзу, але також наполягла на подальших зусиллях з проведення реформ, наприклад, для боротьби з корупцією. Вона заявила, що Німеччина буде рішуче підтримувати Україну на шляху до Європейського Союзу.

Голова МЗС Німеччини обговорила співпрацю у переході на відновлювані джерела енергії, поступовій відмові від вугілля, стабільній роботі електромереж та енергоефективному житловому будівництві. Вона заявила, що Чорнобильська зона може стати для Києва символом чистої та дружньої до клімату енергетики із зеленою електроенергією в розпал російської агресивної війни проти України.

Німеччина
ППО
ракетний удар
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