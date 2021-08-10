Доба на Донбасі: окупанти 9 разів порушили "тишу"

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС у Facebook.



Поблизу Південного противник обстрілював ЗСУ зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.



Неподалік Широкиного окупанти стріляли з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.



Біля Попасної російські війська вели вогонь з ручних протитанкових, автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.



У напрямку Новолуганського ворог обстрілював позиції зі станкових протитанкових і підствольних гранатометів, а також кулеметів і стрілецької зброї.



У районі Катеринівки російські війська вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і кулеметів.



Поблизу Новотошківського окупанти двічі обстрілювали позиції ЗСУ із гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї.



Біля Новомихайлівки росіяни відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї.



На Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотника з перетином лінії розмежування.



Бойових втрат серед українського війська немає. ЗСУ відкривали вогонь у відповідь.



Станом на 7:00, 10 серпня порушень режиму "тиші" не зафіксовано.



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