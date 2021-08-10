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Доба на Донбасі: окупанти 9 разів порушили "тишу"

10 серпня, 2021 вiвторок
08:31
війна з Росією ООС

9 серпня, в зоні операції Об’єднаних сил зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС у Facebook.

Поблизу Південного противник обстрілював ЗСУ зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Неподалік Широкиного окупанти стріляли з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

Біля Попасної російські війська вели вогонь з ручних протитанкових, автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

У напрямку Новолуганського ворог обстрілював позиції зі станкових протитанкових і підствольних гранатометів, а також кулеметів і стрілецької зброї.

У районі Катеринівки російські війська вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і  кулеметів.

Поблизу Новотошківського окупанти двічі обстрілювали позиції ЗСУ із гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї.

Біля Новомихайлівки росіяни відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї.

На Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотника з перетином лінії розмежування.

Бойових втрат серед українського війська немає. ЗСУ відкривали вогонь у відповідь.

Станом на 7:00, 10 серпня порушень режиму "тиші" не зафіксовано.
 

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російські війська
обстріли
ООС
режим "тиші"
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