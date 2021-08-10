Доба на Донбасі: окупанти 9 разів порушили "тишу"
9 серпня, в зоні операції Об’єднаних сил зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС у Facebook.
Поблизу Південного противник обстрілював ЗСУ зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
Неподалік Широкиного окупанти стріляли з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.
Біля Попасної російські війська вели вогонь з ручних протитанкових, автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.
У напрямку Новолуганського ворог обстрілював позиції зі станкових протитанкових і підствольних гранатометів, а також кулеметів і стрілецької зброї.
У районі Катеринівки російські війська вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і кулеметів.
Поблизу Новотошківського окупанти двічі обстрілювали позиції ЗСУ із гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї.
Біля Новомихайлівки росіяни відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї.
На Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотника з перетином лінії розмежування.
Бойових втрат серед українського війська немає. ЗСУ відкривали вогонь у відповідь.
Станом на 7:00, 10 серпня порушень режиму "тиші" не зафіксовано.
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