Доба на фронті: окупанти обстріляли українські позиції біля Лебединського та Новотошківського

Про це передає пресцентр штабу ООС.



Біля Лебединського ворожі збройні формування здійснили прицільний обстріл наших позицій з ручних та станкових протитанкових гранатометів, а також з підствольних гранатометів.

Поблизу Новотошківського ворог двічі вів вогонь з великокаліберних кулеметів, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно Орлан-10, з перетином лінії розмежування.

Втрат серед військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил немає.

На збройні провокації противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили його припинити вогневу активність.

Станом на 7 годину ранку, 5 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

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