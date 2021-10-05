Доба на фронті: окупанти обстріляли українські позиції біля Лебединського та Новотошківського
Протягом минулої доби, 4 жовтня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню з боку російських окупаційних військ
Про це передає пресцентр штабу ООС.
Біля Лебединського ворожі збройні формування здійснили прицільний обстріл наших позицій з ручних та станкових протитанкових гранатометів, а також з підствольних гранатометів.
Поблизу Новотошківського ворог двічі вів вогонь з великокаліберних кулеметів, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно Орлан-10, з перетином лінії розмежування.
Втрат серед військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил немає.
На збройні провокації противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили його припинити вогневу активність.
Станом на 7 годину ранку, 5 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
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