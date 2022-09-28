Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 28 вересня орієнтовно склали:

особового складу – близько 58150 (+400) осіб

танків ‒ 2312 (+6) од.

бойових броньованих машин ‒ 4889 (+8) од.

артилерійських систем – 1381 (+3) од.

РСЗВ – 331 (+0) од.

засоби ППО ‒ 175 (+0) од.

літаків – 262 (+1) од.

гелікоптерів – 224 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 989 (+12)

крилаті ракети ‒ 242 (+1)

кораблі /катери ‒ 15 (+0) од.

автомобільної техніки та автоцистерн – 3742 (+12) од.

спеціальна техніка / ‒ 131 (+0).

За інформацією Генштабу, найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках.

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