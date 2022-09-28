Доба повномасштабної війни: армія РФ втратила 400 окупантів, 12 безпілотників і літак, - Генштаб ЗСУ
Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 58 тис. окупантів, 2312 танків та 4889 бойових машин
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 28 вересня орієнтовно склали:
- особового складу – близько 58150 (+400) осіб
- танків ‒ 2312 (+6) од.
- бойових броньованих машин ‒ 4889 (+8) од.
- артилерійських систем – 1381 (+3) од.
- РСЗВ – 331 (+0) од.
- засоби ППО ‒ 175 (+0) од.
- літаків – 262 (+1) од.
- гелікоптерів – 224 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 989 (+12)
- крилаті ракети ‒ 242 (+1)
- кораблі /катери ‒ 15 (+0) од.
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3742 (+12) од.
- спеціальна техніка / ‒ 131 (+0).
За інформацією Генштабу, найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках.
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