Доба в зоні ООС: один український військовий загинув, ще одного поранено
У неділю, 26 вересня, російські війська у районі проведення операції Об'єднаних сил 6 разів порушили режим припинення вогню, прицільно обстрілявши українські позиції
Про це повідомляє пресцентр штабу Операції об'єднаних сил.
У напрямку Лебединського окупанти стріляли зі станкових протитанкових і ручних протитанкових гранатометів.
Поблизу Мар'їнки загарбники застосували гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.
У районі населеного пункту Нью-Йорк ворог обстрілював українські позиції з великокаліберних кулеметів і станкових протитанкових гранатометів.
Ввечері зі стрілецької зброї окупанти вели вогонь у бік Водяного на Приазов'ї, та двічі - біля Новолуганського.
Українські військові відповіли на ворожі обстріли вогнем.
26 вересня унаслідок підриву на ворожому невідомому пристрої один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, інший - зазнав вогнепального осколкового поранення. Пораненого госпіталізовано, стан його здоров'я - середньої тяжкості.
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