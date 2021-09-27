Доба в зоні ООС: один український військовий загинув, ще одного поранено

Про це повідомляє пресцентр штабу Операції об'єднаних сил.



У напрямку Лебединського окупанти стріляли зі станкових протитанкових і ручних протитанкових гранатометів.



Поблизу Мар'їнки загарбники застосували гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.



У районі населеного пункту Нью-Йорк ворог обстрілював українські позиції з великокаліберних кулеметів і станкових протитанкових гранатометів.



Ввечері зі стрілецької зброї окупанти вели вогонь у бік Водяного на Приазов'ї, та двічі - біля Новолуганського.



Українські військові відповіли на ворожі обстріли вогнем.



26 вересня унаслідок підриву на ворожому невідомому пристрої один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, інший - зазнав вогнепального осколкового поранення. Пораненого госпіталізовано, стан його здоров'я - середньої тяжкості.