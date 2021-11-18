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Доба в зоні ООС: окупанти 14 разів порушили "тишу", постраждали 5 українських військових

18 листопада, 2021 четвер
07:21
війна з Росією

У середу, 17 листопада, російські окупаційні війська у районі проведення Операції об'єднаних сил 14 разів порушили режим припинення вогню, у тому числі 9 разів - із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
 
У бік Невельського противник відкривав вогонь із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 мм. 

Поблизу Новоолександрівки окупанти двічі здійснили обстріл із заборонених Мінськими угодами 82-мм і 120-мм мінометів, а також зі станкових протитанкових гранатометів. 

У районі Золотого-4 росіяни двічі обстріляли українські позиції, застосувавши міномети калібру 120 мм та станкові протитанкові гранатомети. 

Біля Кряківки ворожі війська здійснили обстріл із забороненої Мінськими угодами артилерії калібру 152 мм. 

Неподалік Причепилівки противник тричі відкривав вогонь, задіявши артилерію калібру 152 мм, міномети калібру 82 мм, станкові протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети.

У напрямку Кримського ворог бив із мінометів калібру 82 мм і станкових протитанкових гранатометів. 

Позиції під Мар'їнкою загарбники обстріляли з 82-мм мінометів.
 
У бік Лебединського окупанти стріляли з гранатометів різних систем. 

Поблизу Шумів росіяни застосували станкові протитанкові гранатомети. 

На Луганщині зафіксовано проліт безпілотного літального апарату, ймовірно типу "Орлан-10", із перетином лінії зіткнення.

Унаслідок ворожих дій четверо військовослужбовців Об'єднаних сил зазнали поранень, ще один - бойового травмування. Військових госпіталізовано, стан їхнього здоров'я задовільний.

Бійці ООС відповіли окупантам вогнем, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

З початку доби 18 листопада станом на 7:00 з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню: поблизу Нью-Йорка Донецької області загарбники стріляли з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів. 

Втрат серед українських військовослужбовців унаслідок цього обстрілу немає.


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