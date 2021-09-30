Доба в зоні ООС: окупанти 7 разів порушили режим "тиші", українські військові відповіли вогнем

Про це повідомляє у Facebook пресцентр штабу ООС.



Неподалік Золотого-4 загарбники прицільно били з ручних протитанкових і підствольних гранатометів, а також зі стрілецької зброї.



У районі населеного пункту Піски росіяни обстріляли українські позиції із ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.



Біля Шумів противник прицільно обстріляв бійців ООС із ручних протитанкових гранатометів.



У напрямку Лебединського загарбники чотири рази стріляли з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.



Українські військовослужбовці відповіли на ворожі обстріли вогнем.



29 вересня втрат серед українських військових не зафіксовано.

