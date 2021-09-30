Доба в зоні ООС: окупанти 7 разів порушили режим "тиші", українські військові відповіли вогнем
У середу, 29 вересня, російські війська у районі проведення Операції об'єднаних сил 7 разів порушили режим припинення вогню
Про це повідомляє у Facebook пресцентр штабу ООС.
Неподалік Золотого-4 загарбники прицільно били з ручних протитанкових і підствольних гранатометів, а також зі стрілецької зброї.
У районі населеного пункту Піски росіяни обстріляли українські позиції із ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Біля Шумів противник прицільно обстріляв бійців ООС із ручних протитанкових гранатометів.
У напрямку Лебединського загарбники чотири рази стріляли з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
Українські військовослужбовці відповіли на ворожі обстріли вогнем.
29 вересня втрат серед українських військових не зафіксовано.
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