Доба в зоні ООС: окупанти тричі порушили "режим тиші", з боку України - один поранений
У вівторок, 21 грудня, російські окупаційні війська в районі Операції об'єднаних сил 3 рази порушили режим припинення вогню, у тому числі із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
У напрямку Широкиного загарбники били зі стрілецької зброї.
Поблизу Мар'їнки ворог стріляв із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм.
Неподалік Красногорівки виявлено та знищено безпілотний літальний апарат окупантів типу "Квадро".
Унаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення. Військового госпіталізовано, стан його здоров'я - середньої тяжкості.
Українські військові відповіли окупантам вогнем, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.
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