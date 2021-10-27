Доба в зоні ООС: росіяни застосували заборонену важку артилерію, з боку України - один загиблий і один поранений
У вівторок, 26 жовтня, російські окупаційні війська у районі проведення Операції об'єднаних сил 13 разів порушили режим припинення вогню
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
Поблизу Гранітного загарбники чотири рази вели вогонь із забороненої Мінськими угодами артилерії калібру 122 мм.
Неподалік Новозванівки окупанти стріляли з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів, а також зі 122-мм артилерії.
Біля Троїцького росіяни били з протитанкового ракетного комплексу.
У напрямку Кримського ворог відкривав вогонь із артилерії калібру 122 мм.
У бік Травневого противник двічі стріляв із гранатометів різних систем.
Поблизу Зайцевого загарбники застосували станкові протитанкові гранатомети.
Неподалік Луганського росіяник стріляли з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.
Біля Павлополя окупанти задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснили скидання пострілів ВОГ-17.
26 жовтня унаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще один зазнав поранення. Пораненого госпіталізовано, стан його здоров'я задовільний.
Українські військові відповіли на ворожі обстріли вогнем зі зброї, яка не заборонена Мінськими домовленостями.
З початку доби 27 жовтня станом на 7:00 окупанти один раз порушили режим припинення вогню: біля Гранітного здійснили обстріл із артилерії калібру 122 мм.
Втрат серед українських військовослужбовців унаслідок цього обстрілу немає.
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