Добровільна сплата єдиного податку і скасування перевірок : Зеленський розповів про податкову реформу
Президент Володимир Зеленський розповів про перші два кроки податкової реформи, яку розробив і погодив уряд. Перший крок – зниження податків, другий – дерегуляція
Про це повідомляє Офіс президента.
"Перше. Починаємо податкову реформу. Замість ПДВ та податку на прибуток даємо ставку 2% від обороту та спрощений облік. Для малого бізнесу – а це перша й друга групи ФОПів – ставимо добровільну сплату єдиного податку. Тобто якщо зможете – сплачуйте. Не можете – немає питань", – сказав Зеленський.
За його словами, другим кроком податкової реформи буде дерегуляція бізнесу. Зокрема, йдеться про скасування перевірок бізнесу з боку контролюючих органів.
"Скасовуємо всі перевірки для всіх бізнесів. Щоб усі працювали нормально. Щоб міста оживали. Щоб усюди, де немає бойових дій, продовжувалося життя. Умова лише одна: ви забезпечуєте нормальну роботу свого бізнесу в межах українського Закону", – пояснив Володимир Зеленський.
Президент відзначив, що це лише перші кроки реформи.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський доручив уряду максимально послабити податки для роботи малого й середнього бізнесу.
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