Добровільна сплата єдиного податку і скасування перевірок : Зеленський розповів про податкову реформу

Про це повідомляє Офіс президента.



"Перше. Починаємо податкову реформу. Замість ПДВ та податку на прибуток даємо ставку 2% від обороту та спрощений облік. Для малого бізнесу – а це перша й друга групи ФОПів – ставимо добровільну сплату єдиного податку. Тобто якщо зможете – сплачуйте. Не можете – немає питань", – сказав Зеленський.

За його словами, другим кроком податкової реформи буде дерегуляція бізнесу. Зокрема, йдеться про скасування перевірок бізнесу з боку контролюючих органів.

"Скасовуємо всі перевірки для всіх бізнесів. Щоб усі працювали нормально. Щоб міста оживали. Щоб усюди, де немає бойових дій, продовжувалося життя. Умова лише одна: ви забезпечуєте нормальну роботу свого бізнесу в межах українського Закону", – пояснив Володимир Зеленський.

Президент відзначив, що це лише перші кроки реформи.



Нагадаємо, президент Володимир Зеленський доручив уряду максимально послабити податки для роботи малого й середнього бізнесу.