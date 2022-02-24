"Факт того, що російські бойовики добровільно здаються в полон в першу години військових дій, багато про що говорить. На фоні тих мітингів, що є в Росії, вони розуміють, що жодної підтримки не матимуть ні вдома, ні тим паче в Україні", – сказав експерт у програмі "Підсумки", передає "Еспресо.Захід".



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Також Андрейків наголосив на інших факторах, які впливають на знесилення Росії: "Ресурсність армії РФ є вичерпна. Крім того, працює економічний фактор. Ті акції, фонди, які валяться, будуть безпосередньо відбиватися на потужності РФ".



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Також Андрейків наголосив: "Коли йде мова про 15 об’єктів атомних реакторів в Україні, які можуть бути піддані свідомій військовій агресії з боку держави, яка володіє атомним ядерним потенціалом, то це ризик, який не зникає від "глибокої стурбованості". Захід мусить це зрозуміти”.

Нагадаємо, під Черніговом в полон українцям здався цілий розвідувальний взвод 74 мотострілкової бригади РФ.

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