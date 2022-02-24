Добровільно здаються в полон: російські бойовики розуміють, що підтримки ніде не буде, – експерт з міжнародної політики
Андрій Андрейків переконаний, що ті успіхи ЗСУ, про які ми чуємо в медіа, – це ще не весь спектр тих втрат, які українські військові завдали бойовикам РФ
"Факт того, що російські бойовики добровільно здаються в полон в першу години військових дій, багато про що говорить. На фоні тих мітингів, що є в Росії, вони розуміють, що жодної підтримки не матимуть ні вдома, ні тим паче в Україні", – сказав експерт у програмі "Підсумки", передає "Еспресо.Захід".
Читайте також: "Росіяни, бийте свою поліцію. Це ваш шанс на свободу", – Софія Федина
Також Андрейків наголосив на інших факторах, які впливають на знесилення Росії: "Ресурсність армії РФ є вичерпна. Крім того, працює економічний фактор. Ті акції, фонди, які валяться, будуть безпосередньо відбиватися на потужності РФ".
Читайте також: "Зараз стійкість енергосистем до кібератак вища, ніж за всі попередні роки", – юристка Агія Загребельська
Також Андрейків наголосив: "Коли йде мова про 15 об’єктів атомних реакторів в Україні, які можуть бути піддані свідомій військовій агресії з боку держави, яка володіє атомним ядерним потенціалом, то це ризик, який не зникає від "глибокої стурбованості". Захід мусить це зрозуміти”.
-
Нагадаємо, під Черніговом в полон українцям здався цілий розвідувальний взвод 74 мотострілкової бригади РФ.
Стежте за найважливішими новинами Львова, регіону, України та світу разом з "Еспресо.Захід"! Підписуйтесь на нашу facebook-сторінку
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.27
Купівля 29.27Продаж 32.32
-
EUR
Купівля 32.92Продаж 36.43
- Актуальне
- Важливе