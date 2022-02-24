Під Черніговом в полон українцям здався цілий розвідувальний взвод 74 мотострілкової бригади РФ

Про це повідомляє Головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний.



"Під Черніговом здався цілий розвідувальний взвод 74 мотострілкової бригади. Старшина Буйнічев Костянтин Сергійович. 74 мотострілкова бригада, Кемеровська область. Навчання були в Єльні, вчора дізналися про наступ на Україну, думали, що повертатимуться додому", - написав він і опублікував фото російського військового.



Головнокомандувач процитував старшину: "Этого никто не думал, что мы едем убивать. Воевать мы не собирались, мы собирали информацию".

