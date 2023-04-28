Дочірня ІТ-компанія Vodafone стала резидентом українського простору Дія.City
Компанія, яка розробляє новітні IT-рішення для телеком-гіганта Vodafone, IT SmartFlex стала новим резидентом простору Дія.City
Про це поінформувала пресслужба Мінцифри.
"У Дія.City компанія IT SmartFlex планує використати додаткові можливості для створення інноваційних продуктів, зокрема на базі штучного інтелекту та Data Analytic. Такі розробки допоможуть вивести український телеком та його клієнтів на рівень світових технологічних гігантів", - зазначили в Мінцифри.
- Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко заявив, що необхідно регулювати роботу Telegram. Це питання наразі перебуває на рівні обговорення.
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