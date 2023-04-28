Дочірня ІТ-компанія Vodafone стала резидентом українського простору Дія.City

Про це поінформувала пресслужба Мінцифри.

"У Дія.City компанія IT SmartFlex планує використати додаткові можливості для створення інноваційних продуктів, зокрема на базі штучного інтелекту та Data Analytic. Такі розробки допоможуть вивести український телеком та його клієнтів на рівень світових технологічних гігантів", - зазначили в Мінцифри.