Додаткові поїзди зі Львова до Перемишля й у зворотному напрямку скасували до початку 2022 року

Про це повідомило PKP Intercity.



Причин скасування додаткових рейсів у польській залізниці не пояснили.



Від 22 грудня 2021 року до 20 січня 2022 року не їздитимуть такі потяги:

19/33020 зі Львова до Перемишля;

20/33023 з Перемишля до Львова;

27/33004 зі Львова до Перемишля;

28/33007 з Перемишля до Львова.

№705 Київ - Перемишль;

№715 Київ - Перемишль;

№ 67 Київ - Варшава;

№036 Одеса - Перемишль.

Нагадаємо, Укрзалізниця запустить 6 додаткових потягів до новорічних свят.

У повідомленні додали, що між Україною й Польщею курсують такі поїзди:Розклад цих потягів не змінився.Крім того, "Укрзалізниця" здійснює рейс №089 Львів - Перемишль.

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