Додаткові поїзди зі Львова до Перемишля й у зворотному напрямку скасували до початку 2022 року
Польська залізниця скасувала додаткові потяги з Перемишля до Львова й назад щонайменше до 20 січня 2022 року
Про це повідомило PKP Intercity.
Причин скасування додаткових рейсів у польській залізниці не пояснили.
Від 22 грудня 2021 року до 20 січня 2022 року не їздитимуть такі потяги:
- 19/33020 зі Львова до Перемишля;
- 20/33023 з Перемишля до Львова;
- 27/33004 зі Львова до Перемишля;
- 28/33007 з Перемишля до Львова.
- №705 Київ - Перемишль;
- №715 Київ - Перемишль;
- № 67 Київ - Варшава;
- №036 Одеса - Перемишль.
Крім того, "Укрзалізниця" здійснює рейс №089 Львів - Перемишль.
- Нагадаємо, Укрзалізниця запустить 6 додаткових потягів до новорічних свят.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.11
Купівля 27.11Продаж 27.33
-
EUR
Купівля 30.47Продаж 30.87
- Актуальне
- Важливе