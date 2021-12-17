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Укрзалізниця запустить 6 додаткових потягів до новорічних свят

17 грудня, 2021 п'ятниця
22:57
Суспільство Інтерсіті+, потяг

У зв'язку з підвищеним попитом на новорічні свята Укрзалізниця призначила 6 додаткових потягів

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

Додаткові потяги курсуватимуть такими маршрутами:

  • №266/265 Київ - Херсон, відправлення з Києва та Херсона 31 грудня;
  • №222/221 Херсон - Київ, відправлення з Києва та Херсона 31 грудня;
  • №123/124 Київ - Одеса, відправлення з Києва 31 грудня, з Одеси -1 січня.
  • №239/240 Київ - Ужгород, відправлення з Києва з 24 грудня по 8 січня через день о 19:25 і прибуття до Ужгорода о 12:09. У зворотному напрямку, з Ужгорода, поїзд відправлятиметься о 22:26 і прибуватиме до Києва о 14:45.
  • №170/253 Київ - Харків, відправлення з Києва 31 грудня о 13:50 та прибуття до Харкова о 22:20. У зворотному напрямку поїзд відправлятиметься 31 грудня о 23:29, до Києва прибуватиме о 8:28.
  • №173/192 Київ - Львів, відправлення з Києва 31 грудня о 6:57, у Львів прибуватиме о 16:58. Зі Львова відправлення 31 грудня о 23:19 та прибуття до Києва о 6:26.

Нагадаємо, у середу, 15 грудня, Укрзалізниця розпочала продаж квитків через Facebook Messenger та Apple Messages для бізнесу.

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