Додому провернули 25 полеглих воїнів: відбувся черговий обмін тілами загиблих військових між Україною та РФ
Відбулася чергова передача тіл загиблих військових, в Україну повернули останки 25 полеглих воїнів
Про це повідомили в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
"Відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих військових. Україна повернула тіла ще 25 своїх захисників. Операція проводилась за співпраці Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти, Олега Котенка та низки силових структур України", – зазначено в повідомленні.
Процес повернення тіл відбувається відповідно до норм Женевської конвенції.
- Під час попередньої операції з передачі тіл загиблих військових, 16 серпня, Україна повернула останки 19 своїх захисників.
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