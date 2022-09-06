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Додому провернули 25 полеглих воїнів: відбувся черговий обмін тілами загиблих військових між Україною та РФ

6 вересня, 2022 вiвторок
12:12
війна з Росією обмін тілами

Відбулася чергова передача тіл загиблих військових, в Україну повернули останки 25 полеглих воїнів

Про це повідомили в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"Відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих військових. Україна повернула тіла ще 25 своїх захисників. Операція проводилась за співпраці Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти, Олега Котенка та низки силових структур України", – зазначено в повідомленні. 

Процес повернення тіл відбувається відповідно до норм Женевської конвенції.

  • Під час попередньої операції з передачі тіл загиблих військових, 16 серпня, Україна повернула останки 19 своїх захисників.

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