Про це повідомили в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"Відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих військових. Україна повернула тіла ще 25 своїх захисників. Операція проводилась за співпраці Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти, Олега Котенка та низки силових структур України", – зазначено в повідомленні.

Процес повернення тіл відбувається відповідно до норм Женевської конвенції.

Під час попередньої операції з передачі тіл загиблих військових, 16 серпня, Україна повернула останки 19 своїх захисників.

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