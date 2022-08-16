Відбувся черговий обмін тілами загиблих військових між Україною та РФ: додому повернули 19 полеглих героїв
Відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих військових, Україна повернула тіла ще 19 своїх захисників
Про це сьогодні, 16 серпня, повідомила пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України у телеграмі.
"Відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих військових. Україна повернула тіла ще 19 своїх захисників. Операція проводилась за співпраці Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти, Олега Котенка та низки силових структур України", - пише пресслужба.
Також зазначається, що процес повернення тіл відбувається відповідно до норм Женевської конвенції.
- Нагадаємо, що 26 липня відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих військових, Україна повернула тіла ще 25 своїх захисників
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