"Доки не буде досягнуто всіх цілей": Нетаньягу заявив, що війна в Газі триватиме ще багато місяців
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу наголосив, що бойові дії у Газі триватимуть ще багато місяців, доки його країна не досягне всіх своїх цілей
Про це пише The Times of Israel.
За словами прем'єра Ізраїлю, для перемоги потрібно більше часу, тож війна триватиме ще багато місяців. Він обіцяє, що бої триватимуть, доки не буде досягнуто всіх цілей наступу, а саме знищення ХАМАСу та повернення заручників додому.
"Газа не буде загрозою для Ізраїлю, і зрештою там не буде терористичних елементів", - зазначив Нетаньягу.
Він наголосив, що загалом вже вбито понад 8 тисяч терористів ХАМАСу, а військовий потенціал бойовиків знищується "крок за кроком".
Прем'єр додав, що він також прагне відновити безпеку вздовж північного кордону на тлі неодноразових нападів Хезболли, щоб евакуйовані звідти жителі могли повернутися додому.
"Якщо Хезболла розширить бойові дії, вона отримає удари, про які їй навіть не снилося. І Іран також. Ми будемо боротися всіма засобами, поки не відновимо безпеку для жителів півночі", - сказав Нетаньягу.
Він також наголосив, що Іран очолює "вісь зла" та агресію проти Ізраїлю на різних фронтах і загрожує всьому вільному світу.
У цьому контексті голова ізраїльського уряду обіцяє "зробити все, щоб не дати Ірану отримати ядерну зброю".
- Напередодні Нетаньягу назвав умови, які мають бути виконані для закінчення війни проти палестинських бойовиків ХАМАС у секторі Гази.
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