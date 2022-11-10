"Доки не нависне меч над головами": президент Сербії заявив, що до останнього опиратиметься введенню санкцій проти РФ
Президент Сербії Александар Вучич заявив, що буде виступати проти приєднання до санкцій Європейського Союзу проти Росії, аж поки "над нашими головами не буде меча"
Про це Вучич сказав у четвер у Парижі після зустрічі з французьким президентом Емманюелем Макроном, інформує Pink.
Сербський президент нагадав, як після початку повномасштабного вторгнення Росії скликав засідання Ради безпеки країни.
"Скажу по секрету: нас було в залі семеро чи восьмеро – від прем’єр-міністерки й так далі. Жоден журналіст про це не писав: я особисто, від руки написав рішення (Ради безпеки), і після того їх надрукували. Ці висновки – це життя Сербії і моє життя. Вони пережили 270 днів найскладнішого тиску в сучасній історії Сербії. Вони – суть, наша основа. І вони зокрема не про те, щоб проводити політику санкцій проти тих, хто захистив нас у 2015 році (Росія наклала вето на резолюцію Радбезу ООН про визнання геноцидом різанини сербами мусульман у Сребрениці, - ред.)", – сказав Вучич.
"Ми можемо відмовитися від цього, якщо над нашими головами зависне меч, і я не буду приховувати цього від народу. Над нами зараз меч не висить, і я знаю, це непросто, і ніхто не знає цього краще, ніж я", – додав він.
Відзначимо, ще 26 лютого президент Сербії заявив, що його країна не вводитиме санкції проти РФ, оскільки вважає для себе найкращим зберігати дружбу з Москвою. Також він назвав російський і український народи братськими й наголосив, що Сербія у політиці санкцій буде керуватися виключно своїми життєво важливими інтересами.
Сербський президент Александар Вучич раніше стверджував, що Сербія дуже страждає через відмову ввести санкції проти Росії. І попри те, що у випадку їх введення, "життя було б у десять разів кращим", Сербія буде до кінця ухилятися від цього кроку.
У Євросоюзі однією з умов приєднання Сербії до ЄС назвали введення санкцій проти Росії.
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