Про це Вучич сказав у четвер у Парижі після зустрічі з французьким президентом Емманюелем Макроном, інформує Pink.

Сербський президент нагадав, як після початку повномасштабного вторгнення Росії скликав засідання Ради безпеки країни.

"Скажу по секрету: нас було в залі семеро чи восьмеро – від прем’єр-міністерки й так далі. Жоден журналіст про це не писав: я особисто, від руки написав рішення (Ради безпеки), і після того їх надрукували. Ці висновки – це життя Сербії і моє життя. Вони пережили 270 днів найскладнішого тиску в сучасній історії Сербії. Вони – суть, наша основа. І вони зокрема не про те, щоб проводити політику санкцій проти тих, хто захистив нас у 2015 році (Росія наклала вето на резолюцію Радбезу ООН про визнання геноцидом різанини сербами мусульман у Сребрениці, - ред.)", – сказав Вучич.

"Ми можемо відмовитися від цього, якщо над нашими головами зависне меч, і я не буду приховувати цього від народу. Над нами зараз меч не висить, і я знаю, це непросто, і ніхто не знає цього краще, ніж я", – додав він.

Відзначимо, ще 26 лютого президент Сербії заявив, що його країна не вводитиме санкції проти РФ, оскільки вважає для себе найкращим зберігати дружбу з Москвою. Також він назвав російський і український народи братськими й наголосив, що Сербія у політиці санкцій буде керуватися виключно своїми життєво важливими інтересами.

Сербський президент Александар Вучич раніше стверджував, що Сербія дуже страждає через відмову ввести санкції проти Росії. І попри те, що у випадку їх введення, "життя було б у десять разів кращим", Сербія буде до кінця ухилятися від цього кроку.

У Євросоюзі однією з умов приєднання Сербії до ЄС назвали введення санкцій проти Росії.

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