Документальну стрічку із Дніпра "Східний фронт" побачили глядачі у 16 країнах світу
Картину документалістів із міста Дніпро "Східний фронт" побачили глядачі у 16 країнах світу
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук у telegram.
За його словами, прем’єра фільму відбулася на найавторитетнішому кінофестивалі в Європі "Берлінале".
"Східний фронт" – це історія, яка знімалась з 24 лютого 2022 до вересня 2022. Герої – звичайні люди, які вже не перший раз пішли захищати свою країну. Але, окрім війни, в картині зображено тил, де живуть їх сім’ї.
Також відомо, що цей фільм, перш за все, має на меті донести до західного глядача сенси і цінності, за які ми боремось.
Уперше за всю історію митці з Дніпропетровщини представили свою роботу на такому високому рівні як "Берлінський міжнародний кінофестиваль".
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