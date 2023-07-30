Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук у telegram.

За його словами, прем’єра фільму відбулася на найавторитетнішому кінофестивалі в Європі "Берлінале".

"Східний фронт" – це історія, яка знімалась з 24 лютого 2022 до вересня 2022. Герої – звичайні люди, які вже не перший раз пішли захищати свою країну. Але, окрім війни, в картині зображено тил, де живуть їх сім’ї.

Також відомо, що цей фільм, перш за все, має на меті донести до західного глядача сенси і цінності, за які ми боремось.

Уперше за всю історію митці з Дніпропетровщини представили свою роботу на такому високому рівні як "Берлінський міжнародний кінофестиваль".