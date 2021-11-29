Долар подорожчав за курсом НБУ

Про це повідомляє сайт НБУ.



Євро за курсом НБУ коштує 30,58 грн, 10 російських рублів - 3,6 грн.



На готівковому ринку, за даними фінансового порталу "Мінфін", долар купують у середньому по 27,2 грн, продають - по 27,28 грн.



При цьому пропозиції купівлі коливаються від 27,05 грн до 27,19 грн, продажу - від 27,23 грн до 27,3 грн.



У п'ятницю, 26 листопада, офіційни валютний курс було встановлено на рівні 27,03 грн/$, 30,34 грн/євро, 3,62 грн за 10 російських рублів.





Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb