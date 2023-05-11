Доля Тайваню залежить від України: Китай стримає лише поразка РФ, - посол Тайбею у США

Про це пише The Washington Post.

У колонці Джоша Рогіна йдеться, що в той час, як деякі американські політики, переважно республіканські, кажуть, що слід скоротити військову допомогу Україні, але одночасно виступають за максимальну підтримку Тайваню, у Тайбеї впевнені, що в першу чергу потрібно захищати Україну. Там кажуть, що безпека острова залежить від твердої підтримки Києва Вашингтоном.

Колумніст видання цитує посла Тайваню в США Сяо Бікім, який переконаний, що доля острова повністю залежить від долі України – її виживання є виживання Тайваню, її перемога є перемога Тайваню.

Він також заперечив думку, що для стримування Китаю потрібна не перемога України над РФ, а баланс сил в Азії. Сяо Бікім підкреслив, що, якщо Захід покине Україну, то Тайвань зрозуміє, що він теж залишився наодинці з Китаєм.

"Підтримка України актуальна для нас, тому що вона, по-перше, в кінцевому підсумку допомагає стримувати. Це накладає витрати на агресора, – сказав Сяо. – Міжнародна підтримка України також є важливою для підтвердження довіри та надійності Сполучених Штатів і ваших союзників".

Також американські військові в Азії не закликають скорочувати військову допомогу Україні.

Автор відзначає, що загалом, ідея відмовитися від України, щоб зосередитися на Тайвані, не має сенсу, бо якщо Україна не досягне успіху, війна в Європі, ймовірно, загостриться — вимагатиме більшої, а не меншої участі США.

Масштабна допомога Пекіна військовим зусиллям Путіна показує, що Сі вважає, що перемога України погана для Китаю. Росія та Китай змовляються підтримувати автократичну агресію. Сполучені Штати, Європа, Україна і Тайвань повинні разом виступити проти них, підсумовує Джош Рогін.