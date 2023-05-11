Доля Тайваню залежить від України: Китай стримає лише поразка РФ, - посол Тайбею у США
Для стримування Китаю потрібна перемога України над РФ, якщо Захід покине Київ, то Тайвань зрозуміє, що він теж залишився наодинці з Пекіном
Про це пише The Washington Post.
У колонці Джоша Рогіна йдеться, що в той час, як деякі американські політики, переважно республіканські, кажуть, що слід скоротити військову допомогу Україні, але одночасно виступають за максимальну підтримку Тайваню, у Тайбеї впевнені, що в першу чергу потрібно захищати Україну. Там кажуть, що безпека острова залежить від твердої підтримки Києва Вашингтоном.
Колумніст видання цитує посла Тайваню в США Сяо Бікім, який переконаний, що доля острова повністю залежить від долі України – її виживання є виживання Тайваню, її перемога є перемога Тайваню.
Він також заперечив думку, що для стримування Китаю потрібна не перемога України над РФ, а баланс сил в Азії. Сяо Бікім підкреслив, що, якщо Захід покине Україну, то Тайвань зрозуміє, що він теж залишився наодинці з Китаєм.
"Підтримка України актуальна для нас, тому що вона, по-перше, в кінцевому підсумку допомагає стримувати. Це накладає витрати на агресора, – сказав Сяо. – Міжнародна підтримка України також є важливою для підтвердження довіри та надійності Сполучених Штатів і ваших союзників".
Також американські військові в Азії не закликають скорочувати військову допомогу Україні.
Автор відзначає, що загалом, ідея відмовитися від України, щоб зосередитися на Тайвані, не має сенсу, бо якщо Україна не досягне успіху, війна в Європі, ймовірно, загостриться — вимагатиме більшої, а не меншої участі США.
Масштабна допомога Пекіна військовим зусиллям Путіна показує, що Сі вважає, що перемога України погана для Китаю. Росія та Китай змовляються підтримувати автократичну агресію. Сполучені Штати, Європа, Україна і Тайвань повинні разом виступити проти них, підсумовує Джош Рогін.
- Нагадаємо, очільники МЗС Німеччини та Франції вимагають від Китаю визначитись щодо війни в Україні та вплинути на РФ.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.35
Купівля 37.35Продаж 37.89
-
EUR
Купівля 40.82Продаж 41.71
- Актуальне
- Важливе