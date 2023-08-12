Домашнє насильство: в Україні за пів року зафіксували майже 145 тисяч випадків
В Україні упродовж першого півріччя поліція зафіксувала майже 145 тисяч випадків домашнього насильства
Про це в етері телемарафону повідомив начальник Управління дільничних офіцерів поліції Департаменту превентивної діяльності Нацполіції Сергій Альошкін.
За його словами, після 24 лютого 2022 року поліція фіксувала зменшення кількості звернень з приводу домашнього насильства, що було викликано об’єктивними причинами. Але вже цього року правоохоронці фіксують збільшення кількості таких випадків.
"Якщо будемо порівнювати з минулим роком, то цих випадків уже зафіксовано десь на 40% більше. За пів року - це майже 145 тисяч", - поінформував Альошкін.
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Він зокрема нагадав, що постраждалим від домашнього насильства слід телефонувати на номер 102 – відповідну заяву диспетчери передають наряду поліції:
"Вони відразу виїжджають на виклик. Першочергово – це припинити домашнє насильство, і відповідно, фіксувати обставини, заяви постраждалих. І після цього вже збираються матеріали й визначається ступінь відповідальності – або адміністративна, або кримінальна".
Окрім цього, представник Нацполіції зазначив, що правоохоронці мають і такий важіль впливу, як проведення оцінки ризиків на місці події та застосування до кривдника термінового заборонного припису. За його словами, працівники поліції можуть заборонити кривднику наближатися до постраждалих, а також негайно забрати його з місця, де сталося домашнє насильство.
"Цей припис поліція може застосувати терміном до 10 діб. За його порушення настає адміністративна відповідальність", - додав начальник Управління дільничних офіцерів поліції.
- 4 серпня у Львові стартувала інформаційна кампанія з протидії домашнього насильства щодо осіб літнього віку, адже вони найменше обізнані, куди звертатись по допомогу.
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