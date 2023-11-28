Домашній кетчуп на зиму: два легких рецепти приготування

Кетчуп на зиму - це смачний консервований продукт, що стане чудовим доповненням до вашого столу під час свят або просто у повсякденному меню. Приготування кетчупу вдома дозволяє контролювати інгредієнти, додавати свої улюблені спеції та насолоджуватися натуральністю. Давайте розглянемо кроки приготування цього смачного продукту, щоб більше ніколи купляти магазинні варіанти.

Кетчуп на зиму - найпростіший рецепт

Інгредієнти:

томати - 1 кг

вода – 1 склянка

оцет 6% - 3 ст. л.

сіль - 2/3 ч. л.

цукор - 2.5 ст. л.

гранульований часник - 1/4 ч. л.

червоний гострий перець та духмяний перець (за смаком)

Домашній кетчуп на зиму. Покроковий рецепт приготування:

Простерилізуйте банки та кришки зручним для вас способом (в духовці або на пару). Помідори добре помийте, видаліть зелені плодоніжки та наріжте дольками. Перекладаємо нарізані помідори у каструлю, додаємо одну склянку води та ставимо на вогонь. Після закипання варимо на маленькому вогні під кришкою 15-20 хвилин. Перетираємо помідори через сито. Попередньо їх можна пропустити через блендер. Отриманий соус знову переливаємо у каструлю. Додаємо оцет, сіль, цукор, перець чорний та червоний, часник. Все добре перемішуємо, ставимо на вогонь нижче середнього та періодично помішуємо. Нам необхідно уварити соус до густої консистенції. Однак, пам’ятайте, як кетчуп охолоне, він стане трохи густішим. Переливаємо кетчуп у стерилізовані банки та закриваємо кришками. Ставимо догори дном в тепле місце на декілька днів, накриваючи ковдрою. Потім перекладаємо в комору або льох.

Готово!

Фото: Freepik

Кетчуп на зиму з помідорів та з додаванням яблук

Інгредієнти:

томати – 6 кг (5л соку)

яблука солодкі - 1 кг

цибуля ріпчаста – 0.5 кг

часник – 5-6 зубчиків

сіль та цукор – до смаку

гострий перець – 1 шт.

лавровий листочок – 2 шт.

перець горошком – 1 ст. л.

перець духмяний – 1 ст. л.

Томатний кетчуп на зиму. Покроковий рецепт приготування:

Простерилізуйте банки та кришки зручним для вас способом (в духовці або на пару). Помідори добре помийте та перебийте блендером. Завантажуйте чашу приблизно на 2/3. Потім перетираємо помідори через сито та переливаємо в каструлю. Після закипання прикручуємо на маленький вогонь та уварюємо, час від часу помішуємо. Об’єм соку томатів має зменшитися приблизно вдвічі. Яблука промиваємо, очищаємо тільки від серединки (насіннєвої коробки) та ріжемо на шматочки. Перекладаємо в окрему каструлю, додаємо пів склянки води та тушкуємо до м’якості. Цибулю очищаємо від шкірки, нарізаємо кубиком та теж тушкуємо до готовності. Готову цибулю та яблука перебиваємо блендером до однорідності. Переливаємо до томатів та знову ставимо на вогонь. До кетчупу додаємо часник, який потрібно пропустити через прес, гострий перець стручками. А також додаємо мішечок спецій (загортаємо в марлю гострий та духмяний перець, лавровий листочок). Варимо 20 хвилин на невеликому вогні, не забуваючи помішувати. З кетчупу потрібно обережно вийняти перець та спеції в мішку. Потім додаємо сіль та цукор. Збиваємо занурюваним блендером до однорідності. Розливаємо в простерилізовані баночки, перегортаємо верх дном та залишаємо на 1-2 дні в теплому місці. Тримаємо далі в холодильнику. Смачного!

Фото: Freepik