Домашній класичний рецепт "Тірамісу"
"Тірамісу" - це один з найсмачніших десертів, який не потребує випічки. Про нього можна сміливо сказати: "Тане в роті!". Пропонуємо домашній рецепт класичного тірамісу. Це дуже проста у приготуванні страва
Тірамісу – смаколик, який не тільки підживлює організм, а й підбадьорює, адже в його інгредієнтах є кава
Інгредієнти (орієнтовно на 6 порцій)
- 200 г печива "Савоярді"
- 250 г "Маскарпоне"
- 2 яйця
- 75 г цукру
- 1 склянка міцної кави
- 1 столова ложка коньяку
- 70 г какао-порошку
- Половина чайної ложки ванільного екстракту
Спосіб приготування "Тірамісу"
- Заздалегідь дістаємо яйця та маскарпоне з холодильника, адже для приготування нашого смаколика ці інгредієнти повинні бути кімнатної температури
- Розбиваємо яйця, ретельно відокремлюючи жовтки від білків
- Перекладаємо жовтки в миску й додаємо цукру
- Збиваємо отриману суміш міксером до стану світлої кремоподібної маси
- Додаємо маскарпоне
- Збиваємо ще раз міксером до однорідної маси, цього разу на повільних обертах
- В другій мисці на максимальній швидкості збиваємо білки в щільну піну
- Збиті білки додаємо в миску з маскарпоне та збитими жовтками
- Додаємо ванільний екстракт
- Перемішуємо лопаткою суміш до консистенції однорідного крему акуратними рухами знизу вгору, щоб не пошкодити повітряну структуру
- Заздалегідь заварюємо та охолоджуємо міцну каву або еспресо
- Додаємо в охолоджену каву коньяк
- Замочуємо наше печиво в каву
- В каві печиво тримаємо не довше п’яти секунд
- У посудину із високим бортиком викладаємо печиво (як альтернатива – смаколик можна готувати порційно в креманках)
- Зверху викладаємо крем
- Далі знову викладаємо печиво
- Зверху покриваємо все кремом
- Посипаємо наш смаколик какао-порошком (бажано через сито)
- Ставимо десерт у холодильник на три години
- Дістаємо десерт з холодильника
- Нарізаємо тірамісу порційними шматочками
- Прикрашаємо за смаком ягодами, гілочкою м'яти тощо
- Подаємо наш десерт до столу
Смачного!
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