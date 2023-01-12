Домашній класичний рецепт "Тірамісу"

Тірамісу – смаколик, який не тільки підживлює організм, а й підбадьорює, адже в його інгредієнтах є кава

Інгредієнти (орієнтовно на 6 порцій)

200 г печива "Савоярді"

250 г "Маскарпоне"

2 яйця

75 г цукру

1 склянка міцної кави

1 столова ложка коньяку

70 г какао-порошку

Половина чайної ложки ванільного екстракту

Спосіб приготування "Тірамісу"

Заздалегідь дістаємо яйця та маскарпоне з холодильника, адже для приготування нашого смаколика ці інгредієнти повинні бути кімнатної температури

Розбиваємо яйця, ретельно відокремлюючи жовтки від білків

Перекладаємо жовтки в миску й додаємо цукру

Збиваємо отриману суміш міксером до стану світлої кремоподібної маси

Додаємо маскарпоне

Збиваємо ще раз міксером до однорідної маси, цього разу на повільних обертах

В другій мисці на максимальній швидкості збиваємо білки в щільну піну

Збиті білки додаємо в миску з маскарпоне та збитими жовтками

Додаємо ванільний екстракт

Перемішуємо лопаткою суміш до консистенції однорідного крему акуратними рухами знизу вгору, щоб не пошкодити повітряну структуру

Заздалегідь заварюємо та охолоджуємо міцну каву або еспресо

Додаємо в охолоджену каву коньяк

Замочуємо наше печиво в каву

В каві печиво тримаємо не довше п’яти секунд

У посудину із високим бортиком викладаємо печиво (як альтернатива – смаколик можна готувати порційно в креманках)

Зверху викладаємо крем

Далі знову викладаємо печиво

Зверху покриваємо все кремом

Посипаємо наш смаколик какао-порошком (бажано через сито)

Ставимо десерт у холодильник на три години

Дістаємо десерт з холодильника

Нарізаємо тірамісу порційними шматочками

Прикрашаємо за смаком ягодами, гілочкою м'яти тощо

Подаємо наш десерт до столу

Смачного!