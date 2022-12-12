Домашня шаурма. Рецепт
Шаурма – відома страва східної кухні. Сьогодні вона набула великої популярності й у нас. Шаурму можна приготувати й в домашніх умовах. Ділимось рецептом
Інгредієнти:
- Два лаваші (на 2 порції)
- Дві грудки курячого філе
- Зелень (зазвичай, на смак)
- 250 г білокачанної капусти
- Одна морквина
- Один помідор
- Один свіжий огірок
- Один болгарський перець
- 150 г твердого сиру
- Сіль/перець/приправи – на смак
- 150 г майонезу
- 50 г томатної пасти
- 100 г сметани
- Три зубчики часнику
- Три столові ложки рослинної олії
Як приготувати шаурму в домашніх умовах?
- Гарно промиваємо курячі грудки під водою
- Солимо/перчимо курячі грудки
- Смажимо курячі грудки в олії до золотистої скоринки на розігрітій сковорідці
- Дрібно шматуємо капусту та натираємо моркву, підсолюємо та виминаємо усе це руками
- Готове філе залишаємо остигати
- Додаючи в майонез томатну пасту, сметану, вичавлений часник, сіль та перець, все ретельно перемішуємо, а потім відкладаємо в холодильник настоятись
- Нарізаємо соломкою: болгарський перець, огірок та кубиками помідори
- Подрібнюємо зелень
- Нарізаємо дрібними шматочками м’ясо
- Тремо сир на грубій терці
- Отже, всі інгредієнти підготовлені до запаковки у лаваш: одну половину лаваша добряче змащуємо соусом, на цю половину викладаємо моркву з капустою, огірки, перець, зелень, помідор та м'ясо. Зверху посипаємо все тертим сиром. Складаємо бокові частини лаваша й традиційно згортаємо шаурму
- А далі – лаваш йде на розігріту сковорідку
- Спершу запікаємо той бік, де знаходиться шов лаваша (край)
- Підрум’янюємо шаурму з двох боків
Подаємо страву до столу! Смачного!
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.41
Купівля 39.41Продаж 40.17
-
EUR
Купівля 40.78Продаж 41.84
- Актуальне
- Важливе