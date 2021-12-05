Домовленості щодо зустрічі Путіна і Байдена "наживо" немає, - помічник президента РФ

Про це помічник глави російської держави Юрій Ушаков повідомив 5 грудня 2021 року під час спілкування з каналом "Росія 1".



"Поки не домовилися ще", - наводить його слова "Інтерфакс".



При цьому Ушаков зазначив, що не бачить перешкод для обговорення президентами найскладніших тем та в режимі телемосту.



"Легко! А чому не можна?" - зауважив він.

Напередодні Кремль та Білий дім оголосили про те, що Байден спілкуватиметься з Путіним у форматі відеозв'язку. Відеоконференцію призначено на вівторок, 7 грудня.

Одним з найголовніших питань спільного обговорення буде посилення російської військової присутності на кордоні з Україною.