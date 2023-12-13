Дональд Туск склав присягу прем'єра Польщі
У середу, 13 грудня, Дональд Туск склав присягу прем'єр-міністра Польщі. Тепер він став повноправним головою польського уряду
Про це інформує польське медіа Rzeczpospolita.
Зазначається, що церемонія складання присяги Туска почалася в президентському палаці близько 09:00.
Новий прем'єр і міністри раніше зібралися перед сеймом, звідки на автобусі з написом "Дякуємо, Польще" вирушили до офісу президента.
Читайте також: Новий прем’єр Польщі: хто такий Дональд Туск
На церемонії в президентському палаці були присутні не лише президент Анджей Дуда та члени уряду Дональда Туска, а й спікери сейму та сенату Шимон Головня та Малгожата Кідава-Блонська, а також члени президії сейму і представники парламентських кіл.
- Нагадаємо, уряд Польщі обрав Туска прем’єр-міністром у понеділок, 11 грудня.
- Наступного дня сейм Польщі проголосував за вотум довіри новому складу Ради міністрів на чолі з прем'єр-міністром Дональдом Туском.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.07 Купівля 37.07Продаж 37.68
- EUR Купівля 39.9Продаж 40.86
- Актуальне
- Важливе