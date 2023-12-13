Дональд Туск склав присягу прем'єра Польщі

Про це інформує польське медіа Rzeczpospolita.

Зазначається, що церемонія складання присяги Туска почалася в президентському палаці близько 09:00.

Новий прем'єр і міністри раніше зібралися перед сеймом, звідки на автобусі з написом "Дякуємо, Польще" вирушили до офісу президента.

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На церемонії в президентському палаці були присутні не лише президент Анджей Дуда та члени уряду Дональда Туска, а й спікери сейму та сенату Шимон Головня та Малгожата Кідава-Блонська, а також члени президії сейму і представники парламентських кіл.