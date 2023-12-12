У Польщі схвалили новий уряд, який очолить Туск
Сейм Польщі ввечері 12 грудня проголосував за вотум довіри новому складу Ради міністрів на чолі з прем'єр-міністром Дональдом Туском
Про це пише РАР.
За новий склад уряду проголосували 248 польських депутатів, проти був 201, ніхто не утримався. В уряді Туска буде дев’ятнадцять міністрів і четверо міністрів без портфеля.
МЗС знову очолить Радослав Сікорський, який був на посаді у 2007-2014 роках. А міністром у справах ЄС стане лідер партії Nowoczesna Адам Шлапка.
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Міністерство оборони очолить Владислав Косіняк-Камиш, лідер Польської селянської партії. Його однопартієць Чеслав Секерський стане міністром сільського господарства.
- 11 грудня уряд Польщі обрав лідера парламентської більшості Дональда Туска прем’єр-міністром.
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