У Польщі схвалили новий уряд, який очолить Туск

Про це пише РАР.

За новий склад уряду проголосували 248 польських депутатів, проти був 201, ніхто не утримався. В уряді Туска буде дев’ятнадцять міністрів і четверо міністрів без портфеля.

МЗС знову очолить Радослав Сікорський, який був на посаді у 2007-2014 роках. А міністром у справах ЄС стане лідер партії Nowoczesna Адам Шлапка.

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Міністерство оборони очолить Владислав Косіняк-Камиш, лідер Польської селянської партії. Його однопартієць Чеслав Секерський стане міністром сільського господарства.