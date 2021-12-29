Донеччина й Чернігівщина перейшли з "жовтої" зони карантину до "помаранчевої"

Про це повідомляє МОЗ.



У цих регіонах коефіцієнт виявлення нових заражень перевищує норму. На Донеччині він складає 20,4% за визначеного показника ≤20%/<4%, а на Чернігівщині - 20,0%.



Загалом в Україні найбільша - "жовта" зона карантину. До неї належать Київ, Київська, Вінницька, Дніпропетровська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька області.



До "червоної" зони входять Волинська й Запорізька області.



У "помаранчевій" перебувають Донеччина й Чернігівщина.

Нагадаємо, Волинська та Запорізька області перейдуть у "жовту" зону карантину з 30 грудня.

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