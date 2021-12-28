Волинська та Запорізька області перейдуть у "жовту" зону карантину з 30 грудня

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов.



"Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 30 грудня 2021 року "жовтий" рівень епідемічної небезпеки на території Волинської та Запорізької областей", - йдеться у повідомленні.



Немчінов нагадав, що відповідно до нових правил карантину, що діють із 6 грудня, у регіоні із "жовтим" рівнем епіднебезпеки відвідувати громадські заклади можуть лише ті, хто отримав принаймні одну дозу щеплення проти COVID-19 та має відповідний документ - "жовтий" COVID-сертифікат чи довідку 063/о.



"Для обслуговування відвідувачів та клієнтів працівникам ресторанів, готелів та спортзалів потрібно мати принаймні одне щеплення проти COVID-19. Водночас для відвідування громадських закладів можна використовувати і негативний тест, який чинний 72 години, або альтернативний документ - COVID-сертифікат про одужання", - додав міністр.



Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомляв, що у Волинській та Запорізькій областях знизився коефіцієнт виявлення випадків інфікування, рівень госпіталізації та завантаженість ліжок з киснем.

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