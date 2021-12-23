Ляшко: із "червоної" зони найближчим часом можуть вийти дві області
Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко повідомив, що найближчим часом із "червоної" зони можуть вийти Волинська та Запорізька області
Про це Ляшко сказав у коментарі РБК-Україна.
"В Україні вже п'ять тижнів поспіль фіксується тенденція до зменшення кількості зареєстрованих випадків COVID-19. Міністерство щодня аналізує ознаки епідемічної небезпеки в регіонах і за його результатами спостерігаємо стабілізацію ситуації у Волинській та Запорізькій областях. Наразі показники дозволяють нам вивести з "червоного" рівня епідемічної небезпеки ці два регіони", - сказав очільник МОЗ.
Серед показників, які дозволяють вивести дві області з "червоної" зони, - зниження коефіцієнту виявлення випадків інфікування. У Волинській області із 20 по 22 грудня цей показник знизився із 22,3% до 18,1%. У Запорізькій за цей же період - з 23,4% до 18,9%.
"Також в цих регіонах зростає кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції та експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, знижується рівень госпіталізації, динаміка рівня госпіталізації та завантаженість ліжок з киснем. У Волинській області за останні 7 днів кількість випадків зменшилась на 32%, а в Запорізькій області на 19%", - зазначив Ляшко.
Міністр додав, що для розгляду цього питання МОЗ уже відправило подання до Кабінету міністрів про скликання державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
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