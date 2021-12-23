В Україні виявили 12 варіантів штаму "Дельта", один з них - новий

Про це повідомляє Інститут молекулярної біології і генетики у Facebook.



На дослідження надали 74 зразки, узятих у пацієнтів з 9 регіонів в період з 18 листопада по 1 грудня. Науковці встановили, що всі 100% зразків є варіантами штаму "Дельта".



"Вчені ІМБГ зафіксували 12 різних варіантів штаму "Дельта", проте їх спектр відрізняється від тих, які були поширені в листопаді. Зокрема, виявлено новий для України варіант "Дельта"-штаму AY.122, який активно поширюється в Росії і характеризується важким перебігом хвороби, високою швидкістю інфікування і високою смертністю", - зазначає інститут.



Варіант AY.122 знайшли у зразках з Дніпра, Сум, Полтави, Миколаєва, Житомира та Одеси. Високий рівень смертності в Україні (як у Росії та Казахстані) може бути пов'язаний з особливостями штаму "Дельта", зокрема, варіанту AY.122.



Серед представлених зразків не виявили штам "Омікрон".



Нагадаємо, уночі на 18 грудня Центр громадського здоров'я підтвердив перший випадок штаму "Омікрон" в Україні. 21 грудня хворий одужав.

Станом на ранок 23 грудня в Україні виявили 3 630 391 випадок коронавірусу, з них 94 184 - летальні, 3 393 420 людей одужало.