В Україні одужав перший інфікований штамом "Омікрон"

Про це заявив головний санлікар Ігор Кузін під час брифінгу 21 грудня.



Він повідомив, у якому стані перебуває перший інфікований на новий штам коронавірусу.



"Щодо випадку "Омікрону", виявленого в Україні. Завдяки тому, що пацієнт був вакцинований ще навесні, хвороба протікала майже безсимптомно. Наразі в нього вже негативний ПЛР-тест", - зазначив Кузін.



Нагадаємо, уночі на 18 грудня Центр громадського здоров'я підтвердив перший випадок штаму "Омікрон" в Україні.

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