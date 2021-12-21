В Україні одужав перший інфікований штамом "Омікрон"
Перший в Україні пацієнт зі штамом коронавірусу "Омікрон" уже має негативний ПЛР-тест
Про це заявив головний санлікар Ігор Кузін під час брифінгу 21 грудня.
Він повідомив, у якому стані перебуває перший інфікований на новий штам коронавірусу.
"Щодо випадку "Омікрону", виявленого в Україні. Завдяки тому, що пацієнт був вакцинований ще навесні, хвороба протікала майже безсимптомно. Наразі в нього вже негативний ПЛР-тест", - зазначив Кузін.
- Нагадаємо, уночі на 18 грудня Центр громадського здоров'я підтвердив перший випадок штаму "Омікрон" в Україні.
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