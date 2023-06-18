Донецька ОВА сприятиме переходу Святогірської лаври до ПЦУ

Про це посадовець розповів в інтерв'ю аґенції "Укрінформ".

"Ми будемо сприяти розгортанню Православної церкви України на території області, виділяти земельні ділянки, відновлювати можливості проведення богослужінь", - зазначив Кириленко.

За словами керівника Донеччини, діяльність УПЦ МП несе загрозу.

"Ми повинні розуміти, яке лихо несе Московський патріархат з його священнослужителями, які точно не є в повному розумінні цього слова священнослужителями, через яких людина може прийти зі своїми тяготами, проблемами і звертатися до Бога. Там зовсім інша ситуація. Ми багато прикладів маємо, коли були явні факти підтвердження їх співпраці зі спецслужбами Російської Федерації. І це найбільше, що бентежить мене в цьому питанні", - пояснив Павло Кириленко.

Зокрема, як він наголосив, були "нюанси" у поведінці духівництва УПЦ МП зі Святогірської лаври.

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"Якщо брати Святогірську лавру, я знаю багато нюансів, як священнослужителі поводили себе і яка була ситуація там під час російських обстрілів. Про це точно ще буду казати після нашої перемоги", - сказав Кириленко.

Наразі ж, продовжив начальник Донецької ОВА, відбувається юридичне оформлення переходу Святогірської лаври з користування УПЦ МП до ПЦУ.

"Юридично ще не перейшла. Є з юридичної точки зору різниця в оформленні документів і права власності у Святогірській лаврі. Якщо порівнювати, наприклад, з Києво-Печерською лаврою, то за моєю інформацією, добровільно переходити священнослужителі Святогірської Лаври не збираються. Усі необхідні документи до Мінкульту і правоохоронних органів ми надали. Там за документами передача майнових комплексів, яка проходила, коли Донеччину ще очолював Янукович, була складним процесом. Але я як людина, яка добре розуміє законодавство, вважаю, що повинно все бути зроблено за законом, по честі і совісті. Цей церковний процес переходу тривалий, ним займаються. Ми в повній комунікації з профільним міністерством, і все, що необхідно, звичайно, ми дамо і будемо сприяти цьому", - наголосив Павло Кириленко.