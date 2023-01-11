Про це під час звернення сказав президент України Володимир Зеленський.

"Ми сьогодні говорили й про ситуацію на полі бою. Про те, зокрема, що російська агресія вичерпається тільки тоді, коли російські амбіції не матимуть жодної іншої альтернативи, окрім програшу. Всі російські амбіції – і на фронті, і в політиці, в економіці, в юридичній площині. Зараз держава-терорист та її пропагандисти намагаються вдати, ніби якась частина нашого міста Соледар – майже повністю зруйнованого окупантами міста – ніби це якийсь здобуток Росії", – сказав Зеленський.

Президент України наголосив, що Росія поширює новини з Соледара так, щоб підтримувати мобілізацію і давати надію тим, хто підтримує війну.

"Але бої тривають. Донецький напрямок – тримається. І ми без перерви навіть на один день робимо все, щоб посилити українську оборону. Наш потенціал зростає. І я дякую всім нашим партнерам, які допомагають у цьому", – додав Зеленський.

Раніше стало відомо, що Зеленський прибув з візитом до Львова. Тут він ушанував пам'ять українських воїнів, загиблих у боях із російськими окупантами, а також провів координаційну нараду щодо стану забезпечення охорони держкордону та актуальної безпекової ситуації у північно-західних областях України.

11 січня у Львові президенти України, Литви та Польщі підписали спільну декларацію за результатами другого саміту Люблінського трикутника.

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