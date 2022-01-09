Донька Назарбаєва втратила через протести у Казахстані $200 млн, - Forbes
Через протести у Казахстані статки чотирьох найбагатших людей країни зменшилися на $3 млрд
Про це повідомляє Forbes.
Зокрема, донька першого президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва Дінара Кулібаєва та її чоловік Тимур Кулібаєв, які володіють контрольним пакетом акцій Народного банку Казахстану, втратили $200 млн. Статки подружжя Forbes оцінює в $3,1 млрд.
Загалом вартість акцій двох великих банків країни — Kaspi Bank та Народного банку Казахстану — впала на 30 і 15 відсотків відповідно.
З 4 по 6 січня найбільший акціонер Kaspi Bank В'ячеслав Кім втратив $1,4 млрд, а його статки знизилися з $5,7 млрд до $4,2 млрд. На стільки ж скоротився статки гендиректора Kaspi Михайла Ломтадзе - з $5,2 млрд до $3,8 млрд.
- Нагадаємо, 9 січня речник Нурсултана Назарбаєва заявив, що він сам передав президенту Казахстану Касим-Жомарту Токаєву повноваження голови Ради безпеки країни.
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