Донька Назарбаєва втратила через протести у Казахстані $200 млн, - Forbes

Про це повідомляє Forbes.

Зокрема, донька першого президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва Дінара Кулібаєва та її чоловік Тимур Кулібаєв, які володіють контрольним пакетом акцій Народного банку Казахстану, втратили $200 млн. Статки подружжя Forbes оцінює в $3,1 млрд.

Загалом вартість акцій двох великих банків країни — Kaspi Bank та Народного банку Казахстану — впала на 30 і 15 відсотків відповідно.

З 4 по 6 січня найбільший акціонер Kaspi Bank В'ячеслав Кім втратив $1,4 млрд, а його статки знизилися з $5,7 млрд до $4,2 млрд. На стільки ж скоротився статки гендиректора Kaspi Михайла Ломтадзе - з $5,2 млрд до $3,8 млрд.