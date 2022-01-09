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Речник Назарбаєва зробив заяву щодо його відставки з посади голови Ради безпеки Казахстану

9 січня, 2022 неділя
08:10
Світ Нурсултан Назарбаєв

Речник Нурсултана Назарбаєва заявив, що він сам передав президенту Казахстану Касим-Жомарту Токаєву повноваження голови Ради безпеки країни

Про це повідомляє Інтерфакс. 

За словами речника першого президента Казахстану Айдоса Укібая, передача посту була необхідна для відповіді на протести в країні.

"Ситуація складалася дуже складно, і тому Єлбаси сам ухвалив рішення передати посаду голови Ради безпеки президенту, оскільки добре усвідомлював, що заворушення та терор вимагали оперативного, жорсткої та безкомпромісної відповіді від керівництва країни. Єлбаси та глава держави завжди були по один бік барикад, захищаючи свій народ, країну та майбутнє нації", - сказав Укібай. 

Нурсултан Назарбаєв не робив прямих публічних заяв під час протестів, що розпочалися 2 січня через зростання цін на газ та переросли в заворушення. Касим-Жомарт Токаєв обійняв посаду голови Ради безпеки, яку з 1991 року беззмінно обіймав Нурсултан Назарбаєв. 

  • Нагадаємо, 8 січня Укібай на тлі чуток про втечу Назарбаєва з Казахстану заявив, що перший президент перебуває в Нур-Султані.
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Казахстан
Нурсултан Назарбаєв
Касим-Жомарт Токаєв
радбез
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