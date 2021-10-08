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Головна Світ Доньку Кадирова призначили міністеркою культури Чечні

Доньку Кадирова призначили міністеркою культури Чечні

8 жовтня, 2021 п'ятниця
18:07
Світ Айшат Кадирова

22-річну доньку президента Чечні Рамзана Кадирова Айшат призначили міністром культури російської республіки

Про це заявив голова парламенту Чеченської Республіки Магомед Даудов, передає ДТРК "Грозний".

Раніше Кадирова була першою заступницею міністра.

"Я впевнений, що на відповідальній посаді Айшат доб'ється значущих результатів у своїй діяльності"- заявив Даудов.

У березні 2020-го Кадиров нагородив дочку медаллю "За заслуги перед Чеченською Республікою"

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Росія
Рамзан Кадиров
Чечня
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