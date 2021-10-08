Доньку Кадирова призначили міністеркою культури Чечні

Про це заявив голова парламенту Чеченської Республіки Магомед Даудов, передає ДТРК "Грозний".

Раніше Кадирова була першою заступницею міністра.

"Я впевнений, що на відповідальній посаді Айшат доб'ється значущих результатів у своїй діяльності"- заявив Даудов.



У березні 2020-го Кадиров нагородив дочку медаллю "За заслуги перед Чеченською Республікою"