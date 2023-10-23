Доньку російського пропагандиста Дар'ю Дугіну ліквідувала СБУ, підклавши вибухівку у клітку для кота, - WP

Про це пише Washington Post, посилаючись на анонімних силовиків Служби безпеки України.

Зазначається, що оперативники СБУ встановили прихований відсік у клітці для кота, куди й заховали компоненти вибухівки. Клітка не викликала підозр у військових на пункті пропуску, оскільки перевозили її у машині, де перебувала матір з 12-річною донькою.

Через місяць пристрій здетонував під Москвою в позашляховику, яким керувала донька російського пропагандиста Олександра Дугіна, який закликав до масових вбивств українців. Журналісти пишуть, що саме він був ціллю СБУ, а не його донька.

Зазначається, що ця операція в серпні 2022 року була частиною тіньової війни, під час якої українські розвідувальні служби також двічі розбомбили Кримський міст.

За словами посадовців, у місіях брали участь елітні групи українських оперативників, які були навчені та оснащені в тісному партнерстві з ЦРУ.

"Починаючи з 2015 року, ЦРУ витратило десятки мільйонів доларів, щоб перетворити радянські служби України на потужних союзників проти Москви. Агентство забезпечило Україну передовими системами спостереження, навчало новобранців на об’єктах в Україні, а також у Сполучених Штатах, побудувало нові штаб-квартири для відділів української військової розвідки та обмінювалося розвідданими в масштабі, який неможливо було уявити до того, як Росія незаконно анексувала Крим", - йдеться у повідомленні.

Також, за словами чиновників, ЦРУ зберігає значну присутність у Києві. Представники розвідки США підкреслили, що ЦРУ не бере участі в цілеспрямованих операціях зі знищення, а зосереджується на зборі розвідданих.

Попри це, журналісти відзначили, що деякі посадовці не схвалюють подібні операції з ліквідації.

"У нас забагато ворогів, яких важливіше нейтралізувати. Людей, які запускають ракети. Людей, які чинили безчинства в Бучі. Вбивство дочки провоєнного пропагандиста є дуже цинічним", - коментує високопоставлений український силовик.

"Якщо розвідувальні операції України стануть ще сміливішими - наприклад, проти росіян у третіх країнах - ви можете собі уявити, які це може спричинити розбіжності з партнерами та стати серйозним протиріччям із ширшими стратегічними цілями України", - сказав ще один чиновник. На його думку, серед таких цілей – членство в НАТО та Європейському Союзі.