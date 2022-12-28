Про це повідомили в СБУ.

Зазначають, що двоє експрацівників регіональної філії Укрзалізниці на Харківщині на початку повномасштабного вторгнення добровільно перейшли на бік російських загарбників. Після захоплення частини Харківської області вони приєдналися до лав окупаційної адміністрації. Там один з них обійняв посаду керівника незаконно створеної окупантами "Куп'янської колійної машинної станції", а другий став заступником виробничого підрозділу цієї "станції".

На цих посадах колаборанти допомагали російській армії у відновленні залізничного сполучення з Харківщиною. Це було необхідно для забезпечення потреб окупаційних угруповань на східному фронті. Зокрема зловмисники сприяли переправленню військової техніки, озброєння та боєприпасів з території Росії в України за допомогою залізниці.

Після звільнення регіону колаборанти намагалися "залягти на дно" та уникнути правосуддя, утім працівники СБУ встановили їхнє місцеперебування та затримали. Наразі обом повідомили про підозру за ч. 4 ст. 111-1 ККУ (колабораційна діяльність).

27 грудня стало відомо, що колишнього керівника СБУ часів Віктора Януковича Олександра Якименка призначили головою "спецслужби" окупованих територій Херсонської області.