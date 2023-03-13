Про це повідомили в telegram-каналі Служби безпеки України.

"Служба безпеки системно викриває колаборантів, які допомагають окупантам запроваджувати російські "стандарти освіти" в тимчасово захоплених районах півдня та сходу України. У результаті слідчо-оперативних дій 14 педагогам повідомлено про підозру у добровільній співпраці з ворогом", - йдеться у дописі.

Також зазначається, що серед них – керівники створених російськими загарбниками "відділів освіти", а також декани факультетів і директори захоплених українських шкіл та "вишів".

Так на тимчасово окупованій частині Херсонщини викрито очільницю "Новокаховської школи №1", яка за дорученням гауляйтера Сальдо вивезла до Генічеська все майно навчальних закладів.

Зазначається, що в Маріуполі встановлено особу керівниці місцевого "відділу освіти" терористичної організації "ДНР".

Перебуваючи на "посаді" вона вимагає від директорів навчальних закладів організовувати освітній процес за російськими підручниками.

Також ідентифіковано колишню депутатку районної ради та директорку місцевої школи, яка "здає" окупантам адреси помешкань сімей учасників руху опору.

Крім цього, співробітники СБУ викрили "декана педагогічного факультету Маріупольського державного університету ДНР". Разом з іншими педагогами вона організувала знищення українських підручників у даному закладі.

"Наразі цим та іншим фігурантам повідомлено про підозру за ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність)", - йдеться у дописі.