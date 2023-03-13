Про це в telegram-каналі повідомила Служба безпеки України.

Стало відомо, що Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини ще одного російського агента, який проводив розвідувально-підривну діяльність проти України в умовах війни.

Зазначається, що зловмисником є колишній проректор одного з вищих медичних навчальних закладів Києва. Після звільнення у 2020 році він переїхав до тимчасово окупованого Криму, де його завербувала ФСБ. За місяць до початку повномасштабного вторгнення він повернувся до Києва для виконання ворожих завдань.

"Встановлено, що зрадник збирав для агресора інформацію про військовослужбовців ЗСУ, які перебували на стаціонарному лікуванні у військових госпіталях та лікарнях Київщини", - йдеться у дописі.

Крім цього, агент встановлював контакти з українськими та іноземними науковцями для їх подальшого вербування до агентурного апарату ФСБ.

СБУ зазначає, що для пошуку потрібних зв’язків він залучав своїх колишніх колег по роботі та випускників вишу, до яких звертався під приводом підготовки дисертації.

У разі успішного виконання завдань, російська спецслужба гарантувала своєму агенту призначення "заступником міністра охорони здоров’я" окупаційної адміністрації півострова.

"Втім, СБУ завадила цим планам – задокументувала злочинні дії і затримала зловмисника у травні минулого року на спробі передачі агентурної інформації ворогу. За матеріалами Служби безпеки суд визнав злочинця винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) і призначив йому 15 років ув’язнення", - йдеться у дописі.