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В Україні до 15 років за ґратами засудили колаборанта, якому ФСБ обіцяла посаду "заступника міністра" в Криму

13 березня, 2023 понедiлок
16:33
Кримінал СБУ, затримання колаборанта

За матеріалами СБУ 15 років за ґратами проведе агент РФ, якому ФСБ пообіцяла посаду "заступника міністра" в Криму

Про це в telegram-каналі повідомила Служба безпеки України.

Стало відомо, що Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини ще одного російського агента, який проводив розвідувально-підривну діяльність проти України в умовах війни.

Зазначається, що зловмисником є колишній проректор одного з вищих медичних навчальних закладів Києва. Після звільнення у 2020 році він переїхав до тимчасово окупованого Криму, де його завербувала ФСБ. За місяць до початку повномасштабного вторгнення він повернувся до Києва для виконання ворожих завдань.

"Встановлено, що зрадник збирав для агресора інформацію про військовослужбовців ЗСУ, які перебували на стаціонарному лікуванні у військових госпіталях та лікарнях Київщини", - йдеться у дописі.

 

Крім цього, агент встановлював контакти з українськими та іноземними науковцями для їх подальшого вербування до агентурного апарату ФСБ.

СБУ зазначає, що для пошуку потрібних зв’язків він залучав своїх колишніх колег по роботі та випускників вишу, до яких звертався під приводом підготовки дисертації.

У разі успішного виконання завдань, російська спецслужба гарантувала своєму агенту призначення "заступником міністра охорони здоров’я" окупаційної адміністрації півострова.

 

"Втім, СБУ завадила цим планам – задокументувала злочинні дії і затримала зловмисника у травні минулого року на спробі передачі агентурної інформації ворогу. За матеріалами Служби безпеки суд визнав злочинця винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) і призначив йому 15 років ув’язнення", - йдеться у дописі.

  • 10 березня СБУ викрила організатора шахрайської схеми, який виманював гроші у родичів загиблих українських бійців в обмін на допомогу в отриманні виплат від держави.
  • 11 березня стало відомо, що Служба безпеки України затримала на звільнених територіях Харківщини чоловіка, який під час окупації Куп'янська організував трансляцію центральних російських телеканалів.
Суспільство
Крим
СБУ
війна з Росією
окуповані території
окупанти
колаборанти
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